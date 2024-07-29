مسؤولون فلسطينيون: 290 شهيدا منذ بدء الهجوم الإسرائيلى على خان يونس

كتب محمد عبد العظيم

قال مسؤولون فلسطينيون بقطاع غزة إن هناك 290 شهيدا و700 جريح منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.