محافظ شمال سيناء يتابع تشغيل سوق الإثنين بقرية الجورة بعد توقف عدة سنوات

شمال سيناء - محمد حسين

اعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، ان اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، تشغيل سوق الإثنين بقرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، بعد عودته للعمل بعد توقف عدة سنوات بسبب لظروف التي شهدتها المنطقة.

وأكد المحافظ علي أن إعادة تشغيل السوق مرة اخري يعود بالنفع علي المواطن السيناوي سواء البائع أو المشتري لما له من أهمية اقتصادية كبيرة، فضلًا عن عودة الحياة مرة اخري الي جميع مناطق المحافظة، مشيرًا إلي أن الاقتصاد قضي علي الإرهاب.

وأشار المحافظ إلي أن سوق الجورة يعد أحد أهم الأسواق في محافظه شمال سيناء بعد سوق الخميس في مدينة العريش وسوق الثلاثاء في مدينه الشيخ زويد وسوق الأحد في مدينه نخل.

لفت المحافظ إلي أن سوق الجورة يقع في مدخل قرية الجورة، ويباع فيه الخضر والفاكهة والملابس والأثواب والملابس البدوية وجميع السلع والمنتجات بمختلف أنواعها فضلا عن الخراف والماعز وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

