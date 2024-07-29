محافظ سوهاج يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز دار السلام.. صور

سوهاج - عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بقرى مركز دار السلام، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات الخدمية، وكذا متابعة فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي وجه بها المحافظ، بمركز ومدينة دار السلام.

رافق المحافظ خلال جولته أيضا كل من الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، وريهام السيد وكيل وزارة العمل، ومحمد السيد رئيس مركز ومدينة دار السلام" .



واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد مدرسة "الشيخ جاهين" للتعليم الأساسي، والمقامة على مساحة 1400 متر مربع، بتكلفة 8 مليون جنيه، وتضم 11 فصل دراسي؛ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "؛ لخدمة أبناء قرية الشيخ جاهين والقرى المجاورة، ثم تفقد المحافظ انتظام سير العمل بمجمع خدمات أولاد يحيى، والمقام على مساحة 650 متر مربع، ويشمل " مكتب تموين، ووحدة محلية، ومركز تكنولوجي، ومكتب للشهر العقاري، وسجل مدني، ومكتب بريد".



تضمنت جولة المحافظ بدار السلام تفقد فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تشمل العديد من الفعاليات منها " قافلة طبية تضم مجموعة من العيادات المتنقلة لدعم أهالي دار السلام، وتقدم خدماتها الطبية في تخصصات " جراحة، أطفال، رمد، جلدية، عظام، أسنان، باطنة "، ويتم صرف الأدوية وتوقيع الكشف الطبي بالمجان"، كما تفقد المحافظ فعاليات الملتقى التوظيفي المقام بمركز شباب مدينة دار السلام، الذي تنظمه مديرية العمل، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال، ويقدم أكثر من 200 وظيفة، وتابع المحافظ عدد من الأنشطة الشبابية والرياضية المقامة بمركز الشباب، موجها بتوفير دعم مالي بقيمة 100 ألف جنيه لصالح مركز شباب مدينة دار السلام .



قام محافظ سوهاج كذلك خلال زيارته لمركز دار السلام، بتفقد محور الدكتور محمد سيد طنطاوي "محور دار السلام"، والذي يربط مركز دار السلام بمركز البلينا وصولا إلى مركز أبوتشت بمحافظة قنا.



واختتم المحافظ جولته بتفقد قرية "السلام"، حيث تابع سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية بالقرية، ووجه بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج؛ لتوفير خدمات الأحوال المدنية بالمجمع، وذلك تيسيرا على المواطنين، مشيدا بالمستوى المتميز للإنشاءات بمشروعات " حياة كريمة "، مؤكدا على ضرورة استكمال الاستثمار بتلك المباني، وتزويدها بالقدرات البشرية اللازمة لخدمة المواطنين .



وخلال جولته التقى "سراج" العديد من الأهالي والمواطنين من أبناء دار السلام، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث وجه المحافظ الجهات المعنية بتلبيتها فورا، ودراسة عدد آخر من الطلبات في قطاعات مختلفة منها " الطرق، والتربية والتعليم، والصحة، والأسواق والحدائق العامة "، مؤكدا على التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين.



محافظ سوهاج يتفقد مشروعات حياة كريمة (4)



محافظ سوهاج يتفقد مشروعات حياة كريمة (5)



محافظ سوهاج يتفقد مشروعات حياة كريمة (6)



محافظ سوهاج يتفقد مشروعات حياة كريمة (7)



محافظ سوهاج يتفقد مشروعات حياة كريمة (8)



محافظ سوهاج يتفقد مشروعات حياة كريمة (9)