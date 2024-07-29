محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مستشفى أورام منوف باستثمارات 2 مليار جنيه

المنوفية - محمد فتحى

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى أورام منوف الجديدة علي مساحة 9 آلاف م2 والتى يتم تصميمها وفق أحدث التصميمات الهندسية بتكلفة 2 مليار جنيه تقريباً بالتعاون مع وزارة الصحة لخدمة أكثر من 5 ملايين مواطن، رافقه خلالها رافقه محمد موسى نائب المحافظ، سامى سرور رئيس المحلية لمركز ومدينة منوف، والدكتور محمد فوزى وكيل وزارة الصحة.

استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص جميع الأورام لمختلف الفئات العمرية بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة ليضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم ( جراحة الأورام وإزالة الألم ، التخدير والإنعاش ، باثولوجيا الدم، الأشعة العلاجية والطب النووي، وبائيات الأورام، طب الأورام المعملي وسرطانات الدم ، أشعة الأورام، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال، 2 غرفة عمليات كبرى، وحدة مناظير، عدد من أسرة العناية المركزة ).

وخلال تفقده وجه المحافظ بإدراج المنطقة المحيطة بمستشفى الأورام الجديد ومؤسسة الرعاية الاجتماعية "منطقة التمانيات" ضمن خطة التطوير وإنشاء ممشى واستراحات لائقة لخدمة المواطنين وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة.

وخلال تفقده لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف، قرر محافظ المنوفية صرف 70 ألف جنيه كدعم مالي من المحافظة للمؤسسة لخدمة النزلاء ومكافأة للعاملين، والتقى المحافظ النزلاء وأجرى حواراً معهم للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم وحسن معاملتهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم موجهاً التنسيق مع أحد رجال الأعمال لتوفير ترو سيكل لخدمة الدار ، فيما أشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف بتخصيص المبنى القديم بالإيجار لصالح الهيئة العامة للتامين الصحي والعمل على رفع كفاءته وتطويره للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين الصحي وتسهيل إجراءات صرف العلاج والمساهمة في الحد من الزحام والتكدس تخفيفاً عليهم.