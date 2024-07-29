محافظ الإسكندرية: فتح باب التقديم بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية لسبتمبر

الإسكندرية - جاكلين منير

اجتمع الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية مع السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمتابعة مراحل تنفيذ المبادرة في دورتها الثالثة والتي تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أن الإسكندرية من أولى المحافظات المهتمة بتفعيل المشروعات الخضراء الذكية على أرض الواقع، نظرًا لتأثرها بالتغيرات المناخية؛ لافتًا بأن الإسكندرية تفتخر بأن تحصد خلال الدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 3 جوائز.

من جانبه، أوضح السفير هشام بدر أن المبادرة تعتبر رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثارالتغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة، مشيرا إلى دور المحافظة في رفع الوعي بقضية تغير المناخ وحث روح الابتكار وريادة الأعمال الخضراء منذ إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عام 2022، وأشاد بأن محافظة الإسكندرية قدمت عددًا من المشروعات التي نافست بقوة على المستوى الوطني ونجحت في الحصول على ثلاثة مراكز بفئات مختلفة على المستوى الوطني في دورة المبادرة الأولى؛ حيث مثلت هذه المشروعات- و15 مشروع آخرين- الحلول المبتكرة التي تقدمها مصر للعالم لمواجهة مخاطر تغير المناخ بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 في شرم الشيخ.

كما ثمن محافظ الإسكندرية مشاركة أبناء الإسكندرية من ذوي الهمم في مؤتمر ITC في كلية الدفاع الجوي وتأهلهم في التصفيات النهائية بمشاريعهم في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي.

ودعا الفريق أحمد خالد جميع الراغبين للتقدم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة https:// www. sgg. eg، والتي يستمر التقديم بها حتى شهر سبتمبر المقبل.