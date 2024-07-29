محافظ أسيوط يحيل مدير مستشفى صدفا المركزى والنوبتجية المسائية للتحقيق

أسيوط - هيثم البدرى

قرر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، خلال جولة ميدانية مفاجئة بمستشفى صدفا المركزي، يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، إحالة مدير المستشفى، وجميع العاملين بالنوبتجية المسائية بالمستشفى للتحقيق، وذلك للتقاعس في أداء مهام عملهم، وعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين المترددين على المستشفى.

كان محافظ أسيوط، قد فاجأ مستشفى صدفا المركزي في الرابعة صباحًا وذلك ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بالمستشفيات والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وانتظام العمل، تبين عدم وجود أطباء في النوبتجية المسائية لمتابعة الحالات وعلى الفور قرر إحالة مدير المستشفى وجميع الأطباء العاملين في النوبتجية المسائية للتحقيق لعدم التزامهم بالتواجد بمقر العمل وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل بكافة القطاعات بالمحافظة وعلى رأسها القطاع الطبي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدًا أنه سيواصل جولاته المفاجئة على المستشفيات بالمراكز والمدن والقرى لمتابعة انتظام العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل وإثابة المتميزين في عملهم موجهًا بتقديم كل سبل الدعم للمستشفيات والتي تخدم قطاعا عريضًا من المواطنين للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

وقال أبوالنصر، إن المرحلة الحالية تحتاج منا جميعًا وفي كافة الجهات المعنية الجد والاجتهاد والتكاتف، وأن نعمل من أجل تقديم خدمات تليق بالمصريين وتحترم انسانيتهم، مضيفًا أن رفعة شأن هذا الوطن العزيز علي قلوبنا جميعًا لن تتحقق إلا بسواعد أبنائه وشبابه وكل مصري مخلص لوطنه.