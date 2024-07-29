مائدة حوار مستديرة لتعزيز الشراكة بين جامعة الفيوم والقطاع الخاص

الفيوم ـ رباب الجالي

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "جلسة حوار لأصحاب الأعمال حول: رؤى لمستقبل التوظيف في مصر: مناقشة حول التطوير المهني والتوظيف لطلاب جامعة الفيوم" لتعزيز الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص والتي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة".

بحضور الدكتور عماد عبد السلام مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، والمهندس أمير رشدي ممثلًا عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وممثلي 15 مؤسسة خاصة تشمل القطاع الطبي والبنوك والشركات والمدارس الخاصة وذلك اليوم بالجامعة.

وأشار الدكتور ياسر مجدي حتاته إلى سعي جامعة الفيوم الدائم نحو إعداد خريج متميز معرفيًا ومهاريًا، مؤكدًا أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الجامعة والقطاع الخاص، اتساقًا مع توجه الجامعة لتطوير البرامج التعليمية وتعزيز فرص التوظيف للخريجين بمختلف التخصصات، كي تتناسب وخطط التنمية القومية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030م.

وقال الدكتور عرفة صبري، إن الجامعة تتبنى مشاركة الأفكار المستحدثة في البحث العلمي، والتدريب مع المؤسسات والشركات لتأهيل طلابها وخريجيها من خلال توفير البيئة المناسبة للبحث والتطوير، وتشجيع الطلاب والباحثين على الابتكار والإبداع لخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور عاصم العيسوي أهمية الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص في خدمة المجتمع المحلي، حيث يسهم القطاع الخاص في توفير فرص تدريبية وعملية تساعد الطلاب على اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل.

وأضاف تقديم الجامعة الدعم الكامل لتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة في الجامعة لتحقيق التكامل بين المركز الجامعي للتطوير المهني وكافة المؤسسات الخاصة لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل وريادة الأعمال.

وأعلن أن جلسة اليوم مع شركاء القطاع الخاص تأتي لبحث أوجه وسبل التعاون والتطوير المهني والتوظيف لطلاب جامعة الفيوم في عدد من المحاور تشمل التعرف علي المهارات المطلوبة للخريجين، وآليات ومقترحات التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال والجامعة للخروج برؤي ومخرجات تحقق المتطلبات المستهدفة عبر توصيات قابله للتطبيق لخدمة الخريجين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عماد عبد السلام الدور الحيوي الذي يقوم به المركز الجامعي للتطوير المهني في تنمية المهارات المختلفة لدى الطلاب والخريجين من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات فضلاً عن الخدمات الاستشارية للخريجين بعد الالتحاق بسوق العمل، وأضاف تقديم المركز خدمات تدريبية واستشارية خلال عام واحد لأكثر من 5315 متدربًا من طلاب الجامعة.

شهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا وتبادل آراء بين الجامعة وممثلي القطاع الخاص لوضع خارطة طريق مشتركة لتأهيل الخريجين وفق متطلبات سوق العمل.