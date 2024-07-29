كوريا الشمالية تستقبل 4 ملايين جرعة لقاح بسبب تدهور الوضع الصحى بالبلاد

وكالات

بعد سنوات من غلق البلاد أمام الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وصل أكثر من 4 ملايين جرعة لقاح إلى بيونج يانج، وذلك فى ظل تقارير عن تدهور الوضع الصحى فى دولة الزعيم كيم جونج أون المنغلقة، بحسب القاهرة الإخبارية.

وفى هذا الصدد، قال رولاند كوبكا، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" فى بيان له: "عودة اللقاحات الأساسية إلى كوريا الشمالية تشكل نقطة تحول مهمة فى حماية صحة الأطفال ونجاتهم فى هذا البلد".

وتشمل اللقاحات التى تم توفيرها ضد التهاب الكبد B، وشلل الأطفال، والحصبة، وقد تم تقديمها من قِبل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات "جافي".

ويهدف المنظمون إلى تقديمها لأكثر من 600 ألف طفل وامرأة حامل فاتتهم اللقاحات منذ بدء جائحة كوفيد-19. ومن المقرر أن يتم إعطاؤها كجزء من حملة لتعويض الفجوات فى سبتمبر من قبل وزارة الصحة العامة الكورية الشمالية.

ويأتى هذا بعد دعوات عديدة من الولايات المتحدة ومجموعات حقوق الإنسان لكوريا الشمالية، التى تعتبر واحدة من أفقر دول العالم، لإعادة فتح حدودها لتمكين وصول المساعدات الحيوية، حسبما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية.

فمع إغلاق الحدود خلال جائحة كوفيد-19، اضطرت معظم فرق المساعدات الدولية لمغادرة البلاد، ما قلل من إمدادات الأدوية واللقاحات وكذلك واردات الغذاء، ما زاد من معدلات سوء التغذية وأدى إلى تعرض العديد، بما فى ذلك حديثى الولادة، لأمراض خطيرة مثل السل والحصبة. وقبل الجائحة، كان نحو نصف السكان يعانون سوء التغذية، ومنذ ذلك الحين، ضربت البلاد عدة فيضانات وأعاصير، ما زاد من تفاقم الوضع الصحي.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، زار رئيس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، كوى دونجيو، كوريا الشمالية فى محاولة لإعادة تفعيل علاقة الوكالة مع البلاد ومعالجة الأمن الغذائي.

وخلال زيارته لكوريا، قال "كوي": "إعادة فتح الحدود وعودة فريق اليونيسف بالكامل إلى كوريا الشمالية سيكونان أمرين حاسمين لضمان تقديم المزيد من الدعم الأساسى فى عام 2024 وتوسيع البرامج حسب الحاجة لتلبية احتياجات الأطفال والنساء".