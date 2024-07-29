قصور الثقافة بالأقصر تناقش دور المرأة فى بناء الأسرة وثورة يوليو

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت قصور ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "دور المرأة في بناء الأسرة" ألقاها محمد حنفي موضحا مكانة وأهمية المرأة، وأدوار المرأة في البناء والنهضة، وتكريم الدولة المصرية للمرأة.

وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "ثورة يوليو إرادة شعب" أوضح سيد صدقي ثورة يوليو وأسبابها، وأهداف الثورة وأهم إنجازاتها، وكيف كانت ثورة يوليو ثورة شعب، وأعدت ورشة حاسب آلي نفذتها بسمة أبو السعود، وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن "أهمية التعددية في التنوع الثقافي" حاضرتها أسماء مناع موضحة مفهوم التعددية، وأنواع التنوع الثقافي ودوره، والمعنى التعريفي للتنوع الثقافي، وهل ساهمت التعددية في التغيير والتطور الثقافي، وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان" السياحة البيئية" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن ماهيه السياحة البيئية، وأهداف السياحة البيئية، ومقومات وأهمية السياحة البيئية، والأنشطة المتعلقة بالسياحة والبيئة دون غيرها.

قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" الحرف اليدوية "ألقاها محمد محمد موضحا أهمية الحرف اليدوية، ودور الدولة في تعليم الحرف، وأمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "فن الواو" متحدثا عن نشأة فن الواو وتطوره، والبناء الفني للمربع في فن الواو، وأهم رواد هذا الفن، وبجانب ذلك أعد القصر ورشة حكي عن "مكانة المرأة "سردها محمد علي متناولا مكانة المرأة في المجتمع كله، ومكانة المرأة في الإسلام، ومكانتها في الحضارة الفرعونية، ونفذت ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الألباستر نفذها حسان على.

وأعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر جمال الأقصرى بعنوان "ترتيبات العشق الصوفي "، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية "صلصال" نفذتها شيماء عبد الواجد، واعد القصر ورشة حكي "قلعة صلاح الدين" نفذتها هيام أحمد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية" رسم علم مصر" نفذتها ولاء أحمد، وورشة حكي قصة بعنوان "أميرة والطفلة اليتيمة" سردتها صفاء موسى، وكذلك نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية "من وحي الفن الإسلامي" نفذتها شيماء سعيد مستخدمة ورق أبيض وقلم رصاص وألوان فلوماستر، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.



جانب من الفعاليات والمحاضرات الثقافية فى الأقصر



قصور الثقافة بالأقصر تناقش دور المرأة في بناء الأسرة