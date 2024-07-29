اليوم السابع
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طقس اليوم.. شديد الحرارة رطب بأغلب الأنحاء والعظمى بالعاصمة 36 درجة

الإثنين، 29 يوليو 2024 08:00 ص
طقس اليوم.. شديد الحرارة رطب بأغلب الأنحاء والعظمى بالعاصمة 36 درجة الطقس
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.







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