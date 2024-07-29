ضبط 113 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت رجال فرع هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور طارق كحله، مدير فرع هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر، وبالتعاون مع الأجهزة الرقابية لإحكام الرقابة على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالأسواق بمحافظة البحر الأحمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفات التي قد تضر بصحة المواطنين من ضبط 113 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر خلال حملة شنتها هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر على الأسواق بمدينة الغردقة وذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالبحر الأحمر.

وشارك فى الحملة الدكتور حسين حمدي -مدير التفتيش الصيدلي- والدكتور أحمد الدليل -مفتش صيدلي بالهيئة- بالمرور على عدد من المحال التجارية برفقة كلاً من :- المهندس أحمد عبد الرحيم الدقاق -مدير إدارة الرقابة التجارية- والمهندس عصام الدين مصطفى، وجدي منير مفتشي إدارة الرقابة التجارية، وذلك لمتابعة جودة وسلامة المستحضرات والمنتجات المعروضة والمُعدة للبيع للمواطنين.

واسفرت الحملة عن ضبط 113 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر متداولة بالأسواق خلال مرور اللجان المشتركة على المحال التجارية بالمدينة وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات المرصودة للعرض على النيابة.

من جانبه قال الدكتور حسين حمدى مدير التفتيش الصيدلى أن جميع العبوات المضبوطة غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وغير مُصرح لها بالتداول داخل السوق المصري وتخالف القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، كما تخالف قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 122 لسنة 2022 بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل.

واكد ان ذلك يأتى في إطار الجهود المبذولة من قبل فرع هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر لإحكام الرقابة على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالمحافظة بهدف الحد من إنتشار المستحضرات الصيدلية مجهولة المصدر والغير مسجلة بالهيئة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



