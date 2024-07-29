ضبط 108 مخالفات متنوعة فى المخابز والأسواق بتموين الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن على حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 108 مخالفة متنوعة فى المخابز والأسواق فى نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 230 مخبزا؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من المديرية: (البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: (تمى الأمديد، بندر المنصورة، طلخا، أجا، دكرنس، نبروه، المطرية، السنبلاوين)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 86 مخالفة فى الرقابة على المخابز، و22 فى الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

فى المخابز: محضر توقف عن الانتاج، محضر انتهاء من الإنتاج، 7 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 13 محضر تصرف فى دقيق بقيمة 91 شيكارة، 23 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 40 محضر نقص وزن ما بين (8-19).

فى الأسواق: 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، محضر عدم إعلان عن وجود مخازن، محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر)، 9 محضر عدم وجود شهادة صحية، محضر سلع مجهولة المصدر، محضر سلع منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط: 5 زجاجات خل، 6 علب قهوة سريعة التحضير، 20 كجم لحوم مجمدة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار خطة المرور اليومى، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار فى السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، وبناء على التقرير المعروض على وكيل الوزارة من الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام، وبمتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندى، مدير عام شئون التجارة الداخلية.