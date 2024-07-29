ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت إدارة تموين تطون، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم بطاحونة لطحن الغلال، في حملة تموينية بالقرية، و5 محاضر عدم إعلان أسعار، ومحضرين شهادة صحية.

وشدد سامح شبل عبد الرازق، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز، والأسواق، ومحلات الجزارة، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار، وسلامة المعروض، ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض.



