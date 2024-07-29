اليوم السابع
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صحة قنا تنظم قافلة بقرية الحجيرى ضمن حياة كريمة.. الثلاثاء والأربعاء

الإثنين، 29 يوليو 2024 11:08 ص
صحة قنا تنظم قافلة بقرية الحجيرى ضمن حياة كريمة.. الثلاثاء والأربعاء قافلة طبية
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية الحجيري التابعة لإدارة قفط الصحية، وذلك علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.

 

وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان.

 

ودعا وكيل وزارة الصحة المواطني، بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة  للكشف والعلاج المجاني.


 







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