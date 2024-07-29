اليوم السابع
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الإثنين، 29 يوليو 2024 01:52 م
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شهيد وعدد من المصابين فى قصف مدفعى إسرائيلى استهدف حى الزيتون بغزة

الإثنين، 29 يوليو 2024 01:36 م
شهيد وعدد من المصابين فى قصف مدفعى إسرائيلى استهدف حى الزيتون بغزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل بسقوط شهيد وعدد من المصابين فى قصف مدفعى إسرائيلى استهدف حى الزيتون شرقى مدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

 







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