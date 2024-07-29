شركة الطيران الأوسط: لا معلومات تفيد بتوجيه ضربة تستهدف مطار بيروت

محمد جمال

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأوسط محمد الحوت أن تأخير الرحلات التي تصل فى الصباح الباكر إلى مطار بيروت للغد سببه أننا لا نفضل تواجد عدد كبير من الطائرات في المطار بالوقت نفسه، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتى من باب توزيع المخاطر التأمينية، وأشار إلى أن لا معلومات تفيد بضربة تستهدف المطار ولا خوف من ذلك، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

يذكرأن، قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، إن هناك حالة من الترقب تسود العاصمة اللبنانية بيروت، بالإضافة إلى العديد من المناطق داخل البلاد، بجانب حالة الاستنفار الموجودة بالمنطقة الجنوبية، والمقسمة إلى ثلاث محاور، وهي المحور الشرقي والغربي والأوسط، وجميعها شهدت عملية عسكرية قام بها قوات الاحتلال ردا على ما حدث أمس في "مجدل شمس".

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قدرت بـ 8 عمليات عسكرية في المحاور الجنوبية اللبنانية، بالإضافة إلى ما تم إطلاقه في المناطق الشرقية قرب مدينة بعلبك، ما يعرض كثير من المناطق اللبنانية لاعتداءات إسرائيلية واردة خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب في الشارع اللبناني في ظل سير الأمور على طبيعتها خاصة في العاصمة بيروت، وهناك مخاوف من التصريحات التي تطلقها سلطات الاحتلال عن مسؤولين عسكريبن تحدثوا أن الرد الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة هو الخيار الوحيد أمامهم، ردا على عملية "مجدل شمس"، والذي تحدث عنها مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأنها من صنع حزب الله رغم نفي الحزب.