رفع 325 طن قمامة ومخلفات من شوارع أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

شدد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على استكمال الجهود وتضافرها بين كافة الجهات المعنية بالوحدات المحلية من أجل نجاح المنظومة الجديدة الجارى تطبيقها من خلال سلسلة الحملات اليومية للنظافة العامة والتى يتم تنفيذها فى توقيت واحد بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هذه الحملات ساهمت فى يومها الثانى فى رفع 325 طن من كميات القمامة والمخلفات وتم نقلها للمدافن العمومية، مع رى الأشجار، ليصب كل ذلك فى صالح المواطن الأسوانى بتوفير بيئة نظيفة ومناخ صحى له، فضلاً عن تحقيق الجاهزية باللمسات الجمالية والحضارية للزائرين من ضيوف المحافظة سواء من المصريين أو الأفواج السياحية.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال النظافة تم تنفيذها فى نطاق مركز ومدينة أسوان بحى الصداقة الجديدة ، وفى مركز ومدينة دراو فى وسط المدينة وطريق أسوان / القاهرة الزراعى ، والعمارات ، ونجع العرب ، ومنطقة السوق ، وحى جاه الرسول ، وفى مركز ومدينة نصر النوبة فى مدخل المدينة وطريق كلابشة / نصر ، وشارع حى خالد بن الوليد ، وشارع 6 أكتوبر ، وفى مركز ومدينة كوم أمبو فى حى وسط المدينة وطريق أسوان / القاهرة الزراعى ، وشوارع الجمهورية والترعة والمطحن ومصنع السكر، وفى مركز ومدينة إدفو بداية من السلايمة وحتى منطقة طابا شمالاً، وفى مدينة أبو سمبل السياحية بوسط المدينة وشارع المطار / المعبد، وفى مدينة كلابشة جميع المدارس داخل المدينة ، والمصالح الحكومية ، والبيت الريفى ، وفى مدينة الرديسية بطريق القاهرة / أسوان الزراعى ، ومدخل الرتاج ، والعمارات القبلية ، والطريق الدائرى ، ومدارس المليكية ، وفى مدينة البصيلية منطقة المعمارية والشوارع الرئيسية والفرعية ، وفى مدينة السباعية حى سكنى شرق المدينة والذى يضم عزبة الخضيرى ، ومنطقة المستشفى ، والموردة ، والكورنيش ، وعزبة البلدرات.



العمال فى شوارع أسوان



أعمال رفع القمامة



أعمال رفع القمامة من شوارع أسوان



شوارع أسوان