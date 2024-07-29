اليوم السابع
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رغم التحسن.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

الإثنين، 29 يوليو 2024 10:09 ص
رغم التحسن.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه رغم التحسن النسبى فى الأحوال الجوية الذى شهدته البلاد مع بداية الأسبوع ولكن تظل الأجواء شديدة الحرارة خاصة وأن انخفاض درجات الحرارة انخفاض طفيف مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة .

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29

 







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