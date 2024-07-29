اليوم السابع
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و89% بشعبتي اللغة الإنجليزية..

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس التجارة عربى بنسبة نجاح 80%

الإثنين، 29 يوليو 2024 06:56 م
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس التجارة عربى بنسبة نجاح 80% الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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اعتمد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نتيجة تراكمي بكالوريوس كلية التجارة  2024/2023 دور مايو بنسبة نجاح 80 % بشعبتي اللغة العربية و89 % بشعبة اللغة الإنجليزية .

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أنه تقدم للامتحان بشعبتي اللغة العربية 2157 طالبًا وطالبة نجح منهم 1721، بينما تقدم للامتحان بشعبة اللغة الإنجليزية 1120 طالبًا وطالبة نجح منهم 1002، مقدما التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم .

وأوضح الدكتور محمد وهدان عميد الكلية، أنه حصل 16 طالبًا وطالبة على تقدير ممتاز، بينما حصل 362 على تقدير جيد جدا و341 تقدير مقبول .

 







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