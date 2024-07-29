رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل الأمين العام لمركز كايسيد العالمى للحوار

كتب: محمد الأحمدى

استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، صباح اليوم الاثنين، الدكتور زهير الحارثى، الأمين العام لمركز كايسيد العالمى للحوار، ووسيم حداد، مدير برامج المنطقة العربية في كايسيد، وذلك بحضور سميرة لوقا، رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة الإنجيلية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

ورحب الدكتور القس أندريه زكى بالضيوف، معبرًا عن سعادته بالزيارة، مقدما عرضًا لنشاط ودور الهيئة بوحداتها المختلفة ومشاركاتها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات، بجانب الدور المميز لمنتدى حوار الثقافات على المستوى المحلى والدولى.

ومن جانبه أعرب الدكتور زهير الحارثي عن سعادته بلقاء رئيس الهيئة الإنجيلية، مشيدًا بنشاط منتدى حوار الثقافات والهيئة الإنجيلية، كما أكد على اعتزازه الكبير بالعمل المشترك مع المنتدى وأهمية دوره الكبير على المستوى العربي والإقليمي والدولي.



الدكتور القس أندريه زكى ورئيس مركز كايسيد



جانب من المقابلة