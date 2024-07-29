دعم متواصل للأولى بالرعاية.. أهداف "إيد واحدة" أحدث مبادرات التحالف الوطنى.. فيديو

جاءت مبادرة "إيد واحدة " والتى انطلقت رسميا أمس الأول السبت 27 يوليو لتكون أولى الحملات التنموية الشاملة تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك لخدمة مليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا فى إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقًا.

وتتمثل مستهدفات الحملة فى توفير الدعم الغذائى والدعم النقدى، توفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية.

تهدف الحملة إلى توفير الدعم الغذائى للأسر المحتاجة، وتخفيف العبء عن كاهلها، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الكثيرون. وسيتم توزيع الكراتين الغذائية طوال مدة الحملة.

وتأتى هذه الحملة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصرى، باعتبارها جزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيدًا على التزام التحالف الوطنى بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.