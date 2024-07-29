دعمًا للمنتجات المصرية.. سلسلة مطاعم بازوكا تظهر قريبًا في قطر

في إطار الدعم المستمر للمنتجات والماركات المصرية الشهيرة، تستعد سلسلة مطاعم بازوكا فراي تشيكن لافتتاح فرعًا جديدًا بدولة قطر بعد افتتاح عدة فروع في الدول العربية.

وصرح مصدر داخل مجلس إدارة شركة بازوكا التي تدير سلسلة المطاعم على مستوى الشرق الأوسط لليوم السابع، بأنهم قامو بتجهيز فرع جديدًا داخل دولة قطر، وسيكون صرح كبير لمحبي الدجاج والسندوتشات السريعة، وسيكون فخرًا لكل مصري لانها صناعة مصرية 100%.

وأضاف المصدر، نعى عملائنا بتقديم جودة مميزة وأسعار متناسبة مع الجميع كما عودناهم من قبل في كل فروع الشرق الأوسط ومصر.

واختتم المصدر: "المطعم على وشك الانتهاء وسيكون الافتتاح قريبًا وسيكون حدث كبير يشرف المطاعم المصرية في الدولة العربية".

يذكر أن سلسة مطاعم بازوكا تمتلك فروع عديدة داخل مصر وخارجها في الدول العربية مثل الكويت والامارات، حيث يمتلك المطعم المصري شهرة كبيرة في مجال المطاعم والأكلات المصرية.



