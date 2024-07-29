حياة كريمة.. 560 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق بقرية الدميين فى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت القافلة الطبية التنموية الشاملة بجامعة الزقازيق، أعمالها بالكشف على 560 حالة من أهالى قرية الدميين مركز فاقوس بالشرقية في العديد من التخصصات الطبية، وبدأت العيادات باستقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري برعاية د.أحمد عناني عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، و د.أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتم الكشف على 490 حالة في العديد من التخصصات الطبية وهى (باطنة، متوطنة، عظام، روماتيزم، صدر، قلب، أطفال، جلدية، طب الأسرة، رمد، أنف، وأذن وحنجرة)، وتم تحويل 8 حالات لمستشفيات جامعة الزقازيق.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة .

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن الكثافة السكانية والصحة الإيجابية وأثرها على صحة المرأة والطفل والأسرة ، كما قامت كلية التمريض بحملة للكشف عن أمراض الضغط، حيث بلغ عدد المستفيدين 70 حالة، وذلك تحت رعاية الدكتورة ناديه طه عميد كلية التمريض، ود.أماني حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن فريق من أساتذة كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل قام بعقد ندوة توعوية عن كيفية التعامل مع طفل ذوي الاحتياجات الخاصة، واجراء اختبارات تخاطب للأطفال، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام عوض عميد الكلية، ود.سعيد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما قامت كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن كيفية الاستفادة من الجلود القديمة وإعادة تدويرها لعمل مشغولات جلدية جديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني حلمي عميد الكلية والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقامت كلية التنمية والتكنولوجيا بعقد ندوةً عن كيفية صناعة الجبنة والزبادي كمنتج من منتجات الألبان وذلك تحت رعاية الدكتور خالد محروس عميد الكلية، ود.جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالإضافة إلى قيام مديرية الطب البيطري بالكشف على الحيوانات وصرف العلاج الخاص بهم بالمجان وكذلك تجريع ورش الحيوانات .

جدير بالذكر أن أعمال القافلة قد نظمت من خلال محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعددٍ من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا، وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.