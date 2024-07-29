اليوم السابع
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الإثنين، 29 يوليو 2024 09:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حزب الله يستهدف تمركزا لقوات الاحتلال فى موقع الراهب

الإثنين، 29 يوليو 2024 09:03 م
حزب الله يستهدف تمركزا لقوات الاحتلال فى موقع الراهب جنوب لبنان
أ ش أ

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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين استهداف تمركز لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب، ومنظومة فنية ‏تجسسية تم تثبيتها مؤخرًا في موقع المالكية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


وأوضح "حزب الله" - حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه تم استهداف تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة، ومنظومة فنية ‏تجسسية تم تثبيتها مؤخرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.


كما أعلن "حزب الله" اللبناني قصف موقع البغدادي بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏


من جانبها، أفادت الوكالة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفركلا، ومنطقة هورا بين كفركلا وديرميماس، وبلدة حولا.







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الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين




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