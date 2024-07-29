جولة موسعة لمحافظ بورسعيد فى المنطقة الصناعية الجنوبية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، سير وانتظام العمل داخل العديد من الكيانات الخط الثاني من مصنع إنتاج البطاطين، والذي يقوم على تصنيع المفروشات كالبطاطين والسجاد، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة، ويضاف لسلسلة المصانع التي تقدم صناعة جديدة مميزة بجنوب بورسعيد.

كما تفقد مصنع لإنتاج الكيماويات، والذي يعد من أكبر المصانع في مصر التي تقوم على إنتاج مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية و المنظفات.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول المنتجات التي يعتمد عليها المصنع وصولا لاستخراج المنتج النهائي، كما تفقد أقسام المصنع، وغرفة العناية الشخصية، والتقى العاملين داخل المصنع ، وحرص على سؤالهم حول مدى توافر سبل الراحة لهم داخل المصنع .

وتابع محافظ بورسعيد ، خلال جولته التفقدية داخل مجموعة مصانع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ومراحل تصنيع " الجينز"، فضلا عن التعرف على حجم الإنتاج والتصدير، متفقداً أقسام المصنع، وتابع عملية الإنتاج واستمع لشرح موجز عن معدلات التصدير داخل المصنع، كما استمع المحافظ لعدد من العاملين بالمصنع حول الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عن العمل داخل المصنع.

وتفقد محافظ بورسعيد، الأقسام الداخلية لمصنع خاص بصناعة الضفاذر الكهربائية، مطلعا على سير العمل في تصنيع الأسلاك والضفائر الكهربائية للسيارات ومعدلات الإنتاج والتصدير، والتي تساهم في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة ، وذلك تماشياً مع خطة المحافظة لخلق فرص استثمارية ودعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم لإحداث التنمية الصناعية .

كما تابع محافظ بورسعيد سير العمل والإنتاج داخل مصنع العطور، وتفقد أقسام التصنيع والتعبئة والتغليف، حيث أشاد المحافظ بالمصنع الذى يقدم منتجا يدخل للمرة الأولى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ضمن الطفرة الصناعية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا.

والتقى محافظ بورسعيد عددًا من العاملين داخل المصنع، واطمأن على تقديم كل سبل الراحة للعمال بالمصنع، مؤكدًا دعمه للمستثمر الجاد، الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد ويحقق النهضة الاقتصادية المنشودة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره ، بوجود هذه الكيانات الصناعية ، والتى تعمل على دعم السوق المحلي وتوفر صناعة محلية مهمة ، وتساهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعي و توفر مزيد من فرص العمل.



الجولة في إحدى المصانع



جانب من جولة المحافظ بالمنطقة الصناعية



جولة بمصنع



