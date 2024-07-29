جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يستضيف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية

كتبت -مروة الغول

استقبل المهندس محمد عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، ومعاونيه ممثلي هيئة تنظيم الطاقة والمعادن الأردنية وشركة فجر الأردنية المصرية فى مقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة بمبنى وزارة البترول والثروة المعدنية وذلك في إطار العلاقات المتميزة والتعاون والتواصل الدائمين بين جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية وشركة فجر الأردنية المصرية،.

وترأس الزيارة المهندس زياد السعايدة، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة الأردنية، والمهندس فؤاد رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية، ومحمد الطربيلي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية الغاز الطبيعي، يرافقهم وفد رفيع المستوى من كبار مسئولي قطاع الطاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

هدفت هذه الزيارة إلى تأكيد العلاقات الطيبة والبناءة بين البلدين، والتعرف على أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا الغاز الطبيعي بالإضافة إلى أخر التطورات الخاصة بتنظيم أنشطة سوق الغاز المصرية، وهو ما يساعد على تعزيز التعاون بين الكيانات الكبيرة العاملة في مجال الغاز الطبيعي في مصر والأردن، وتبادل الخبرات والتجارب.

وبدأت الزيارة بكلمة للمهندس محمد عبد العزيز رحب خلالها بالضيوف معربا عن سعادته بهذا التعاون المثمر متمنيا استمراره وتطويره ليترجم إلى فوائد عديدة ملموسة على ارض الواقع.

ثم تم استعراض أنشطة سوق الغاز عرض تقدمي يوضح من خلاله نبذه عن نشأة ودور الجهاز ومجال عمله والاهداف المنوط بها وانشطته بالإضافة إلى التعريف بالسوق المصري والأطراف العاملة به ودورها وحقوقها والتزاماتها والإطار التنظيمي لأنشطة السوق وذلك من النواحي الفنية والاقتصادية والتجارية والتعاقدية، مع التركيز على التجربة الناجحة الأخيرة للدولة المصرية في توصيل الغاز إلى المناطق الغير مرتبطة بالشبكة من خلال تكنولوجيا الغاز المضغوط وما يرتبط بها من معايير السلامة والاستدامة.

كما تم استعراض الإنجازات العديدة التي حققها الجهاز منذ نشأته وحتى الان بالإضافة الى نبذه عن العلاقات الهامة والمتميزة للجهاز التي حققها من خلال التعاون الإقليمي والدولي هذا بخلاف شرح واف لابتكار الجهاز منظومة الشكاوى الجديدة التي يتم العمل على تفعيلها حاليا لتحقق لجميع الاطراف المتعاملة في سوق الغاز المصري الضمانة للحفاظ على حقوقهم بكل شفافية ونزاه.

وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم، ووضع أسس قوية للتعاون المستمر بينهما.

وأكد الطرفان على أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة لكل من مصر والأردن في قطاع الغاز، مع التأكيد على أن هذا التعاون المستقبلي سيساهم في تحقيق مكاسب كبيرة للطرفين وتعزيز قدراتهما في هذا المجال الحيوي.



