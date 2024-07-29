جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية "تكنولوجيا المعلومات".. صور

* الكلية رائدة فى مجالها وتلتزم بتخريج جيل متميز علميا ومهنيا ومؤهل لسوق العمل محليا ودوليا





* د. رانيا الجوهرى تهنىء الطلاب وأولياء الأمور.. وتؤكد: نقدم خريجون على قدر عال من الكفاءة والفاعلية لخدمة قطاع تكنولوجيا المعلومات

احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة من كلية تكنولوجيا المعلومات لطلاب العام الدراسي 2024/2023، وسط أجواء مبهرة، حيث أقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذى يولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا، ويحرص بشكل مستمر على خلق وابتكار أفكار خارج الصندوق لتصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أهم وأبرز الجامعات المصرية الخاصة من خلال التجديد المستمر والتطوير الدائم، وبحضور الدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة رانيا الجوهري عميد الكلية.



وحرصت د. رانيا الجوهرى عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على تهنئة الطلاب وأولياء أمورهم، وتوجيه التحية لهم على مجهودهم وتميزهم خلال سنوات الدراسة، مؤكدة أنهم يستطيعوا أن يقودوا مصر إلي مستقبل مشرق نحو التحول الرقمي ونحو المعرفة اللا محدودة وهو أهم جزء لتحقيق الاستراتيجية والتنمية المستدامة التى تسعى مصر لتحقيقها، وأوضحت د. رانيا الجوهرى أن تخصص تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية تطلبه جميع الجهات في مسيرتها للتحول الرقمي الكامل ويحظي بفرص عمل واسعة في المستقبل، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان محط اهتمام في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وخاصة في ظل تراجع الوظائف التقليدية.

وأكدت د. رانيا الجوهرى أن الخريجين لديهم الاستعداد الكامل لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من برامج تواكب العصر الحديث في علوم الحاسب والبرمجيات، وتمكنهم من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في سوق العمل حتى يتم خوض التجارب العملية بكل قوة، موضحة ان الكلية تعمل علي دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تطوير معارفهم ومهارتهم بالتوازي مع تحسين نوعية الخريجين، من خلال توفير الكتب والمراجع المتخصصة لهم، ودعم إشتراكهم في المؤتمرات المحلية والدولية ومشاركة الطلاب من خلال التدريب العملي الصناع داخل مصانعهم.



وأوضحت د. رانيا الجوهرى أن الجامعة تقدم خريج على قدر عالي من الكفاءة والفاعلية لخدمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والذي يهدف لخدمة رؤية مصر 2030، مع العمل على اكساب الطالب قدر مناسب من المعارف والمهارات من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية متميزة، مع تقديم الدعم الأكاديمي والعملي للطلاب لضمان جودة التعليم، وإمداد الطالب بالمعارف المتخصصة وإكسابه المهارات اللازمة للممارسة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة به، كما تحرص الكلية على مشاركتها الفعالة في تطور المعلومات، حيث أن هذا المجال التكنولوجي له تأثير حقيقي في تنمية القدرات الشخصية، وتوسيع الآفاق العقلية، ورفع قدرة الإنسان على التفكير والمناقشة والجدل، وأشارت د. رانيا الجوهرى إلى أن كلية تكنولوجيا المعلومات تهدف بشكل أساسى لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي في القطاعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب والبرمجة، إلى جانب توفير البحث العلمي الذي يخدم المجتمع ويواكب متطلبات الحاضر والمستقبل وفقًا لمعايير الجودة، وأكدت العميدة أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحرص على تنفيذ استراتيجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبما يتواكب مع معطيات العصر الرقمى من أجل تطويع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لخدمة المجتمع المصرى فى كافة مجالاته.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية تكنولوجيا المعلومات (1)



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية تكنولوجيا المعلومات (2)



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية تكنولوجيا المعلومات (3)



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية تكنولوجيا المعلومات (4)