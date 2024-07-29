"تعليم الأقصر" تعلن قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بعد نتيجة التظلمات

الأقصر - أحمد مرعى

ينشر اليوم السابع قائمة أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة الأقصر، وذلك عقب الانتهاء من وضع نتيجة التظلمات لطلبة الإعدادية بالكامل، وشملت القائمة 6 طلاب، و9 طالبات من مدارس الإدارات التعليمية المختلفة حول الأقصر.

ومن جانبه، صرح الدكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بأنه تم فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية لطلبة الأقصر ابتداءً من يوم الخميس 6/6/2024 ولمدة 15 يوم من تاريخه، موضحًا أن نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية 80% بنتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصلين الدراسيين الأول 2023 والثانى للعام الدراسى 2023/2024.

وكان اليوم السابع قد نشرنتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الأقصر، عقب اعتمادها رسميًا من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك فى خدمة لطلبة الإعدادية بالمحافظة للحصول على نتيجتهم برقم الجلوس، حيث اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مطلع الشهر الماضى نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الثانى 2023 / 2024 بنسبة نجاح 80%.

وأوضح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 80% بنتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصلين الدراسيين الأول 2023 والثانى للعام الدراسي2023/2024.

ومن جانبه، هنأ محافظ الأقصركافة الطلاب متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق فى حياتهم العلمية والعملية، مؤكدًا أهمية زرع قيم السعى والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر لضمان تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسئوليات وقادرة على تنمية وتطوير بلادها.