تسليم 1025 جهاز تعويضى لذوى الهمم ضمن جهود التحالف الوطنى بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى عن تسليم 1025 جهاز تعويضى على مستوى قرى، ومراكز محافظة الدقهلية، وذلك على مدار الأعوام السابقة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وفى إطار تقديم جمعية الأورمان لخدماتها فى المجال الطبي؛ لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم.

وأوضح الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، أنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة، والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني؛ للارتقاء، والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان أن تسليم الأجهزة التعويضية، والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموي؛ للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياة؛ حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين فى مجال عمله، وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية، وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير، الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية؛ لدعم منظومة العمل الأهلي، والمجتمعى فى الدقهلية، وفى المناطق الأكثر احتياجاً، وخاصة العزب، والنجوع، وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات، التى تقدمها على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية، والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 16 ألف جهاز تعويضي.