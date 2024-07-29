تداول 2700 حاوية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

نتظمت حركة التداول و الملاحه بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 36 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 40 سفينه أبرزهم سفن البضائع العامة بواقع 19 سفينة والصب الجاف بواقع 10 سفن والحاويات بواقع 8 سفن والصب السائل بواقع 3 سفن.

وقال بيان الميناء اليوم إنه تم تداول 2720 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1112 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1265 حاوية بما يشكل 46.5% تقريبا في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 109 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش - رئيس مجلس الإداراة بضروره الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامه والصحه المهنيه بكافه المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئيه القياسيه في كافه العمليات المينائيه لمنع التلوث بكافه صوره.



