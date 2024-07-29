تحصين 29 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بقنا

قنا صابر سعيد

قال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، إنه تم تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع بقنا، وذلك عقب انتهاء فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع والتي بدأت يوم السبت الموافق 13 يوليو، واستمرت حتي يوم الاحد الموافق 28 يوليو.

وأضاف يوسف، أن الحملة نجحت في تحصين 29 ألف و614 رأس ماشية علي مستوي المحافظة، بهدف الوصول إلي أكبر عدد من صغار المربيين ، وتحصين رؤوس الماشية التي يمتلكونها لرفع مناعة الحيوانات وزياده انتاجها والنهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير المنتجات الغذائية من الاصل الحيواني بصورة صحية وسليمة وزيادة الدخل القومي.



وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن أعمال التحصين مازالت مستمرة حتى تحقيق المستهدف من خلال عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف صغار المربيين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة به وتقليل الخسائر، وتقديم ما يلزم من مساعدة ودعم وتذليل للعقبات لرفع كفاءة ونسب التحصين.