بيطرى الدقهلية: الدواجن ليس لها غدد عرقية تمكنها من تلطيف درجة حرارتها

الدقهلية - سارة الباز

يؤثر فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة نسبة الرطوبة على تربية الدواجن؛ الأمر الذي يؤدي إلى نفوقها والتأثير على إنتاج البيض واللحوم؛ لذا تقدم اليوم السابع نصائح المتخصصين بمديرية الطب البيطري بالدقهلية عبر السطور المقبلة.

وأوضحت الدكتورة منال الإمام، مدير عام إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري بالدقهلية أن الدواجن ليس لها غدد عرقية تمكنها من تلطيف درجة حرارتها؛ لذا تلجأ الطيور للتخلص من الحرارة عن طريق الجهاز التنفسي بزيادة عدد مرات التنفس؛ الأمر الذي يؤدي إلى لهاث الدجاج بسرعة، ويتسبب تزايد ارتفاع درجات الحرارة في إنهاك شديد للطيور، وتراكم الحرارة داخلها، وهو ما يسمى بالاحتباس الحراري؛ الذي يؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الطيور، وخاصة ذات الوزن الثقيل.

وأشارت إلى أن زيادة درجة الحرارة تسبب انخفاض النمو، وانخفاض إنتاج البيض، وقلة حجم البيضة، وانخفاض نسبة الفقس.

أعراض الاحتباس الحراري:

1- يدفن الطائر جسمه في الفرشة، ويبحث عن الأماكن الرطبة.

2- يغطس الطائر المنقار، والدلايات، والعرف في الماء.

3- يتحرك الطائر جهة الهواء الداخل إلى الحظيرة.

4- يبعد أجنحته عن جسمه، ويهدلها، وينفش ريشه.

5- يبدو الطائر في حالة لهاث.

6- يفقد الطائر وزنه.

7- ينخفض استهلاك العلف، ويزيد استهلاك الماء.

إجراءات الوقاية من مخاطر الاحتباس الحراري:

1- تقليل عدد الطيور في العنبر.

2- زيادة عدد السقايات، وتبريد الماء باستمرار.

3- زيادة حركة الهواء داخل العنبرعن طريق المراوح، والشفاطات.

4- زيادة كمية الفيتامينات في العليقة، أو ماء الشرب.

5- تقليل كمية العليقة قدر الإمكان لخفض الحرارة الناتجة عن الهضم، والحرص على تقديم العليقة في الصباح الباكر، والمساء خلال الساعات الباردة من اليوم.