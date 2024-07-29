اليوم السابع
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الإثنين، 29 يوليو 2024 08:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بلينكن يؤكد هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلى أهمية منع التصعيد

الإثنين، 29 يوليو 2024 07:02 م
بلينكن يؤكد هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلى أهمية منع التصعيد وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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بحث وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا اليوم الاثنين مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الجهود الرامية إلى منع التصعيد في المنطقة بعد الهجوم الصاروخي في الجولان ، والتوصل لحل دبلوماسي يسمح للمواطنين على جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى منازلهم.


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان بثته عبر موقعها الرسمي - أن الجانبين استعرضا كذلك الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة ، حيث شدد بلينكن على التزام واشنطن بإرساء السلام الدائم والأمن في المنطقة.


وكان مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قد أعلن في وقت سابق إلغاء عدد من الرحلات القادمة ؛ نظرًا لحالة عدم اليقين بشأن الوضع الأمني في البلاد بعد هجوم استهدف بلدة مجدل شمس في الجولان.







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