بعد فوزه فى الانتحابات.. حياة نيكولاس مادورو من سائق حافلة لرئيس فنزويلا؟

فاطمة شوقى

قالت لجنة الانتخابات في فنزويلا إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية التي أجريت أمس الأحد، وحصل على أكثر من 51% من الأصوات بعد فرز أكثر من 80% من صناديق الاقتراع.

وجاء فوز مادورو على الرغم من أن استطلاعات الرأي المتعددة التي أجريت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أشارت إلى فوز مرشح المعارضة، وقالت كورينا ماتشادو إحدى رموز المعارضة "لقد فزنا والجميع يعرف ذلك ، والأرقام لدينا".

لمحة عن حياته ومسيرته

ولد مادورو فى كاراكاس23 نوفمبر 1962، كان يعمل سائق حافلة لمترو كاراكاس وينتمي إلى نقابة النقل، وقام مادورو بحملة من أجل إطلاق سراح الرئيس الراحل هوجو شافيز من السجن بتهمة محاولة الانقلاب عام 1992 للإطاحة بالرئيس كارلوس أندريس بيريز.

كيف وصل نيكولاس مادورو إلى السلطة في فنزويلا؟

بعد إطلاق سراح شافيز، ساعده مادورو في تأسيس الحزب السياسي Movimiento V República ، وفى عام 1983 - عمل حارسا شخصيا للمرشح الرئاسي خوسيه فيسنتي رانخيل، وفى عام 1992 التقى بهوجو شافيز، وتم إنتخاب مادورو لعضوية الجمعية التأسيسية الوطنية ، وهى الهيئة التى انعقدت لصياغة دستور جديد فى عام 1999، وبعدها بعام ، انتخب عضوا في الجمعية الوطنية، السلطة التشريعية لحكومة البلاد.

وأصبح المتحدث الرسمى باسم مجلس الأمة فى 2005-2006 ، ثم أصبح وزيرا للخارجية ، وتم اختياره من قبل الرئيس الراحل تشافيز فى عام 2012 نائبا له.

وفى ديسمبر 2012، في مواجهة الجراحة الرابعة له في علاج السرطان، يؤيد شافيز مادورو لخلافته، حتى أنه أدى اليمين كرئيس مؤقت بعد تشافيز فى 8 مارس 2013.