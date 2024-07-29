بدء اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين لكلية تربية رياضية جامعة الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

بدأت كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد فعاليات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة، وذلك بمقر الكلية الجديد بالجامعة بالكيلو 10 مع الالتزام بالاشتراطات القانونية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وقال الدكتور محمد محمود حسن عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة، إن اختبارات قدرات القبول بكلية التربية الرياضية تتم وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشيراً الى تشكيل لجان الاختبارات بداية من الكشف الطبي المبدئي ومرورا باختبارات الطول والوزن والقوام والاختبارات البدنية والمهارية والاختبار الشخصى.

وأضاف أن الاختبارات يشرف عليها نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلية التربية الرياضية مؤكدا حرص الجامعة على اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب وتذليل كل العقبات التى تواجه الطلاب بناء على توجيهات رئيس الجامعة متمنيا لهم التوفيق فى إجراء اختبارات القدرات التى تؤهلهم للإلتحاق بكلية التربية الرياضية.



