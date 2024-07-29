بايدن يوقع مذكرة لتفويض بلينكن لتقديم مساعدات إلى أوكرانيا

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، مذكرة لتفويض وزير الخارجية أنتوني بلينكن لتقديم مساعدات بقيمة 270 مليون دولار إلى أوكرانيا.



ووفقا للبيت الأبيض، نصت المذكرة على تفويض بلينكن بموجب قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، لتوجيه دعم قيمته 200 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية والتعليم والتدريب العسكري إلى أوكرانيا.



وأشارت المذكرة أيضا إلى أنه بناء على بنود تحديد المصالح الأمنية الأمريكية في قانون المساعدات الخارجية، فإن بايدن يفوض وزير الخارجية الأمريكي لتقديم ما يصل إلى 70 مليون دولار إضافية كمساعدات إلى أوكرانيا.



ويأتي ذلك ضمن حزم المساعدات التي تتجاوز مليارات الدولارات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، واندلاع الحرب بين البلدين في 24 فبراير 2022.



وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قد أعلن، في وقت سابق من اليوم ، أن بلاده تنتظر وصول 3.9 مليار دولار من الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، كأول دفعة من الدعم المباشر للميزانية، وذلك من إجمالي 7.85 مليار دولار.