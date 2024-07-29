بالأسماء.. تشكيل هيئة مكتب ولجان غرفة شركات السياحة

كتب محمد أسعد

عقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى، جلسته الأولى اليوم الإثنين بعد الجلسة الإجرائية التى تم خلالها اختيار رئيس الغرفة ونائبه وأمين الصندوق بالتزكية، تم خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول تشكيل هيئة المكتب ورؤساء اللجان

حضر الجلسة كريم محسن، نائب رئيس الغرفة، ونادر عياد، أمين الصندوق وجميع أعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع تم تشكيل هيئة المكتب من رئيس الغرفة ونائبه وأمين الصندوق بجانب عضوية كل من يسرى السعودى وأحمد إبراهيم وكريم المنباوى، وتم تفويض يسرى السعودى برئاسة هيئة المكتب

كما تم تحديد رؤساء اللجان على النحو التالي:

كريم المنباوى، رئيسا للجنة السياحة الخارجية ومستحقات الشركات والفنادق

نادر عياد، رئيسا للجنة الطيران

يسرى السعودى رئيسا للجنة فض المنازعات

شريف لطفى رئيسا للجنة شؤون الأعضاء

تامر الشاعر رئيسا للجنة المعارض والمؤتمرات

وليد خليل رئيسا للجنة الشؤون القانونية

أحمد إبراهيم رئيسا للجنة السياحة الدينية

وليد خليل رئيسا للجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية

مهند فليفل رئيسا للجنة النقل السياحى

هيثم عرفة رئيسا للجنة التدريب