اليوم السابع
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الإثنين، 29 يوليو 2024 09:23 ص
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اليوم اجتماع بالغرفة التجارية لمناقشة مستقبل السيارات الكهربائية

الإثنين، 29 يوليو 2024 09:00 ص
اليوم اجتماع بالغرفة التجارية لمناقشة مستقبل السيارات الكهربائية سيارات كهربائية - أرشيفية
كتب ـ أمانى سمير ـ إسلام سعيد

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كشف اللواء نور الدين درويش رئيس شعبة وكلاء وموزعى وتجار السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة عن إقامة اجتماع الشعبة، لمناقشة مستقبل السيارات الكهربائية فى مصر والتوسع فى إنشاء بنية تحتية تساهم فى انتشار المركبات الكهربائية صديقة البيئة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الحياد الكربوني، وتعزيز انخراط الكيانات الاقتصادية فى أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية في خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة.

                      
يأتي ذلك بإشراف م/ أمير هلالى رئيس لجنة المستوردين بالشعبة وبحضور كل من وكلاء وموزعو وتجار السيارات ، الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، ممثلي شركات الشواحن العاملة بالسوق، وذلك اليوم الاثنين الموافق 29 يوليو بغرفة القاهرة التجارية .







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