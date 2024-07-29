الكشف على 1285 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن توقيع الكشف على 1285 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين بقرية موسى العربي التابعة لمركز بلقاس، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وضمت القافلة 10 عيادات متنوعة منها: (2 أطفال - باطنة - الجراحة - عظام - أنف وأذن - رمد - جلدية - أسنان - نساء وتنظيم أسرة)، فضلًا عن معمل طفيليات، وأشعة x ray.

وقد جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 148، أطفال 238، جراحة 161، أنف وأذن 148، أسنان 70، عظام 124، رمد 78، جلدية 232، نسا وتنظيم أسرة 86.

وتم إجراء 195 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و 65 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 109 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 20 حالة للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 4 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 31 ندوة تثقيفية، و 115حالة استبيان، مؤكدًا على استمرار الحملات العلاجية؛ لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.