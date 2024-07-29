الكرملين: معظم السياسيين اليابانيين يعارضون تطوير العلاقات مع روسيا

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قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين إن معظم السياسيين اليابانيين يعارضون فكرة تطوير العلاقات مع روسيا "بعد أن انضموا إلى تصرفات الغرب غير الودية"، حسب تعبيره.



وأضاف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس"- "لا يؤيد غالبية السياسيين اليابانيين تطوير العلاقات مع روسيا. وللأسف، انحازت القيادة اليابانية الحالية تماما إلى التصرفات الجماعية غير الودية للغرب، وهذا لا يمكن إلا أن يضر بعلاقاتنا الثنائية".



كانت اليابان قد دعت قبل أيام مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى روسيا في أعقاب زيارة النائب الياباني مونيو سوزوكي إلى روسيا.



وأضاف بيسكوف "للأسف، لا يتوقف قادة اليابان عن اتخاذ هذا الموقف بشأن العلاقات مع روسيا، بل يسعون بدلاً من ذلك إلى ممارسة الضغط على أولئك الذين لديهم وجهة نظر مختلفة ويريدون إيجاد سبل لتطوير الاتصالات".