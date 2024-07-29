القوات الروسية تحرر بلدة فولتشى في جمهورية دونيتسك الشعبية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير بلدة "فولتشي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، في عملية لوحدات قوات مجموعة "المركز".



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن قوات "المركز" قامت بتحسين الوضع التكتيكي على طول الجبهة، وصدت 8 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و5 سيارات، وعدد من المدافع.



وأشارت الوزارة إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" استهدفت القوات والمعدات الأوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة في زابوروجيه، ما أسفر عن وقوع خسائر القوات الأوكرانية نحو 130 جنديا، ودبابة، و5 مركبات، وعدد من المدافع.



وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 85 عسكريا، ومركبة قتال مشاة، و5 مركبات، وعدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "إنكلاف-إن"، ومستودعين للذخيرة الميدانية.