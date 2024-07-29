الصين تعقد الجلسة العامة لدفع التطور وفقا للنمط الصينى

تقرير خاص

تعقد الصين الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية العشرين لدفع "التطور وفق للنمط الصينى" فى وقت تواجه فيه الدول الغربية صعوبات للتغلب على التحديات الناجمة عن التغيرات الاقتصادية والسياسية فى عمليات التطور الخاصة بهم.

وأصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قرار بشأن مواصلة تعميق الإصلاح وتعزيز التحديث على النمط الصيني"، فى وقت اعتبره المراقبون "مثالى" ما جعله محط الاهتمام العالمي.

إن الرسالة القوية لـ "التحديث على الطريقة الصينية" لا تسلط الضوء فقط على المرونة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني والرؤية الشاملة لمساعدة جميع البلدان للوصول إلى العتبات الأولى للتحديث، ولكنها تشير أيضًا إلى مشاركة الصين النشطة في إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية٫ وتعزيز التعددية وتوفير الحلول البناءة التى من شأنها جلب المزيد من الفرص والزخم للتنمية العالمية.