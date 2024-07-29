السفيرة الأمريكية تزور ميناء العريش البحرى ومخازن الهلال الأحمر اللوجستية

شمال سيناء - محمد حسين

أجرت هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية فى القاهرة، والوفد المرافق لها، زيارة لميناء العريش البحرى، فى حضور اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، اللواء أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة.

وخلال زيارتها إلى ميناء العريش البحرى استمعت السفيرة الأمريكية إلى شرح من مسؤولى الميناء حول مراحل التطوير الخاصة بتوسعات الميناء، وقامت السفيرة الأمريكية أيضا بزيارة سفينه المساعدات الإماراتية التى وصلت قبل عدة أيام، حيث استعرض سلطان الكعبى، المتحدث الرسمى للشؤون الاغاثية فى عملية «الفارس الشهم 3»، كمية المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية التى تحملها السفينة لصالح الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

كما قامت السفيرة الأمريكية بزيارة المستشفى العائم الاماراتى، حيث استمعت إلى شرح من مسؤولى المستشفى حول التدخلات الطبية التى جرت للفلسطينيين الذين تلقوا العلاج بالمستشفى، حيث أكد الدكتور احمد مبارك المدير الطبى للمستشفى، أن 42 فلسطينيًا يتلقون العلاج بالمستشفى يرافقهم 60 شخصا من ذويهم. أضاف مبارك أن المستشفى العائم قدم 2800 خدمة طبية للفلسطينيين، بجانب إجراء ألف عملية جراحية وتركيب طرفين صناعيين، من خلال 65 شخصًا من الاطقم الطبية المختلفة.

وكانت السفيرة الأمريكية قد تفقدت مخازن الهلال الأحمر اللوجستية فى مدينة العريش، حيث استمعت إلى شرح مفصل حول آلية استقبال المساعدات وطرق تخزينها وكيفيه إعادة إرسالها إلى قطاع غزة. كما قامت السفيرة الأمريكية بتفقد شاحنات المساعدات الإنسانية فى المنطقة اللوجستية فى مدينه رفح، بجانب تفقد معبر رفح البري.

يشار إلى أن اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، استقبل صباح اليوم الاثنين، هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية فى القاهرة، وليز جراند، المبعوث الخاص للشؤون الإنسانية بالشرق الاوسط، ديفيد لين فيلد مدير مجلس الامن القومى لشؤون شمال افريقيا، خلال وصولهم إلى محافظة شمال سيناء عن طريق مطار العريش الدولي. ورحب محافظ شمال سيناء بالسفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها، على أرض محافظة شمال سيناء، مُستعرضًا الجهود المصرية فى استقبال المساعدات الإنسانية التى تصل إلى شمال سيناء.