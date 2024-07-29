الرئيس الصيني: تعميق الإصلاح يجلب فرصا جديدة للتنمية الاقتصادية العالمية

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أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده ستعزز تعميق الإصلاح على نحو شامل وتدفع التنمية عالية الجودة والانفتاح عالي المستوى، الأمر الذي سيجلب زخما جديدا وفرصا جديدة للتنمية الاقتصادية العالمية والتعاون بين الصين وتيمور الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني مع رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية خوسيه راموس-هورتا.

وقال شي، إن الصين مستعدة للعمل مع تيمور الشرقية؛ للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى جديد وتحقيق المزيد من المنافع للشعبين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين.