الدفاع الروسية: تدمير عدد من المدرعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية دمرت عددا من المدرعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى محطات للحرب الإلكترونية في مناطق متفرقة من مقاطعة خاركوف.



وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات من لوائى غايغر 150 و71 الآليين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 36 مشاة بحرية، ولوائى الدفاع الأرضي 103 و127 في مناطق بافلوفكا، وكونستانتينوفكا في مقاطعة سومي، وستاريتسا، وأوخريموفكا، وفولشانسك، وتيخو، في مقاطعة خاركوف، كما تم صد خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة الآلية 42، ولواء المشاة الآلي 57، واللواء الهجومي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.



وأضافت: أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 220 عسكريا، ودبابتين، ومركبة قتال مدرعة من طراز "كيربي"، و3 شاحنات صغيرة، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "بانزرهاوبيتز-2000" عيار 155 ملم، ومدفع "جياتسينت-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى تدمير محطة للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف-إن"، ومحطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات ن طراز "AN/TPQ-36" ومستودع ذخيرة ميداني.



وتابعت: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة ودمرت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية (14، 44، 115، 116)، واللواء الهجومي الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي (110، 112، 125) واللواء 12 التابع لكتيبة "آزوف" في مناطق سينكوفكا، وبتروبافلوفكا، وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، وناديا، وميكيفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية، وتيرني، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغابات سيريبريانسكي".