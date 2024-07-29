الخارجية الأمريكية لمواطنيها فى لبنان: ننصحكم بتحضير خطة عمل للأزمات

إيمان حنا

نشرت السفارة الأمريكية فى لبنان على حسابها الرسمى بمنصة "إكس" مقطع فيديو لمساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون القنصلية رينا بيتر، نصحت فيه ننصح المواطنين الأمريكيين بتحضير خطة عمل للأزمات والمغادرة قبل بدء أى أزمة.

أضافت: "إذا كان أقاربكم يخططون لزيارتكم فى لبنان هذا الصيف، نأمل منكم تحفيزهم على إعادة النظر فى سفرهم نظرا للصعوبات التى قد تعوق المغادرة فى حال تزايد الصراع فى المنطقة. أن التحضير أساسى فى الاستعداد لأزمات وآمل أن تخصصوا بعض الوقت لمتابعة هذه الخطوات حتى نتمكن من الحفاظ على سلامتكم وسلامة عائلاتكم".



وقالت: "أولًا أود التأكيد على أن واشنطن تركز بشدة على لبنان والأولوية الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية هى سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين فى الخارج؛ بينما نواصل مراقبة الأوضاع المعقدة المتتالية بسرعة، أود أن استفيد من هذه الفرصة لتذكيركم ببعض النقاط الأساسية المتعلقة بالاستعداد للأزمة، ن لم تفعلوا ذلك مسبقا عليكم التسجيل على موقع smart travel enrollment program or step. ويمكنكم التسجيل مجانا عبر موقع travel.state.gov أو عبر موقع السفارة الأمريكية، بمجرد التسجيل ستتلقون مباشرة الانذارات من السفارة.



أضافت: "الرحلات التجارية المعتادة هى دائما الخيار الأفضل، بينما ما زالت وسائل التواصل والمواصلات والبنية التحتية سليمة وتعمل بشكل طبيعى، تأكدوا من صلاحية جوازات سفركم على أنها صالحة وفى حال لم يكن جواز سفركم صالحًا لأكثر من ستة أشهر الرجاء زيارة موقع السفارة الأميركية فى بيروت للحصول على موعد لتجديده. فى حال لم تعد الرحلات التجارية متاحة، على الأشخاص الموجودين فى لبنان التحضير لأخذ ملاجئ أماكن تواجدهم لفترات طويلة".