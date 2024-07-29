الخارجية الأمريكية: الحل السلمي على جبهة لبنان هو الأفضل

رامى محيى الدين

قالت الخارجية الأمريكية إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيهيئ الظروف لانخراط الأطراف في حوار دبلوماسي حول مستقبل المنطقة لإخراجها من دائرة العنف اللانهائية.

وتابعت: نعتقد أن الحل السلمي على جبهة لبنان هو الأفضل، سياستنا تجاه مرتفعات الجولان لم تتغير، مشيرا على أن الهجوم على مجدل شمس كان بصاروخ انطلق من مناطق يسيطر عليها حزب الله.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها رفعت درجة التحذير لمواطنينا في لبنان إلى المستوى الرابع والذي يقضي بعدم السفر إلى هناك، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.