التشيك: اعتقال 139 مهاجرا غير شرعى خلال النصف الأول من 2024

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أعلنت الشرطة التشيكية اعتقال 139 مهاجرا غير شرعى خلال النصف الأول من العام الحالي أثناء محاولتهم عبور البلاد للتوجه إلى دول أوروبية أخرى.

وذكر بيان للشرطة - أورده راديو (براغ الدولي) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، أن عدد المهاجرين الذين جرى اعتقالهم خلال النصف الأول من عام 2024 شهد انخفاضا عن الأعداد المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 660 مهاجرا.

وأشار البيان إلى أن غالبية المهاجرين ينحدرون من سوريا وأفغانستان وإريتريا وتركيا، مضيفا أن ألمانيا تعد الوجهة الأكثر مقصدا للاجئين تليها دول أخرى في غرب أوروبا.

جدير بالذكر أن التشيك كانت قد عززت العام الماضي إجراءات التفيتش عبر الحدود للسيطرة على أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتزايدة.