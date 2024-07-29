التحالف الوطنى يوزع 3000 وجبة ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

واصل التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموى، فعاليات مبادرة "أيد واحدة" التى تم إطلاقها لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة.

وتضمنت فعاليات المبادرة التى قام بها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، توزيع 3000 وجبة ساخنة بقرى مركز المحمودية.

وقالت النائبة البرلمانية الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن هذه المبادرة تاتى ضمن خطة التحالف الوطني لدعم كافة الأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن فاعليات المبادرة لا تقتصر على توزيع المواد الغذائية بل تتضمن تقديم ندوات للتوعية الصحية والتمكين الاقتصادي للمرإة المصرية، بالإضافة إلى برنامج لتنميه المشروعات الصغيرة تحت مظلة التحالف الوطني.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية" مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف".

وتعد مبادرة "ستر وعافية" من أوائل المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى بالقرى الأكثر إحتياجا بمحافظة البحيرة لاستهداف 40 ألف شخص بقرى وعزب مركز الرحمانية .

كما تعد مبادرة "خيرك سابق" من أهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي بالبحيرة وذلك لتوزيع المواد الغذائية مجانا على الأسر المحتاجة من خلال توزيع كروت الخير وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بمدينة دمنهور.

وشهدت محافظة البحيرة أيضا فعاليات مبادرة "كتف بكتف" وهى من أهم المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى على مستوى الجمهورية لدعم المناطق الأكثر احتياجا.



التحالف الوطنى يوزع 3000 وجبة غذائية ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية



التحالف الوطنى بالبحيرة



التحالف الوطنى يوزع 3000 وجبة غذائية ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة



التحالف الوطنى يوزع 3000 وجبة غذائية ساخنة