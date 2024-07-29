البيت الأبيض: مفاوضات وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين في قطاع غزة مستمرة

رامى محيى الدين

قال البيت الأبيض إن أمريكا لا تعتقد بأن هجوم حزب الله سيؤدي إلى تصعيد، لافتا إلى أن السيطرة على الجولان لا تزال مهمة لأمن إسرائيل وسياستنا بشأن الجولان لم تتغير، وأنه لا علامة على أن ضربة حزب الله في مطلع الأسبوع ستؤثر على محادثات إطلاق سراح المحتجزين.

وأكد البيت الأبيض أن المفاوضات بشأن وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة مستمرة، متابعا: "نحن قريبون من اتفاق لوقف إطلاق النار، والأمر يتطلب بعض التنازلات حتى نصل إلى خط النهاية"، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.



ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.